أحدهم استخدم سيارة شقيقته.. التعرف على سارقين مجهولين في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الاربعاء عن التعرف على سارقين مجهولين في واقعتين منفصلتين و احالتهما للنيابة

وبالتفاصيل وفقًا للمديرية ، جاء في تقرير مركز شرطة حي الأندلس الإخباري، أنه تلقى بلاغا مفاده تعرض احد المواطنين بالمنطقة للسرقة من قبل مجموعة أشخاص مجهولين قاموا بالسطو عليه و سرقة اجهزة هواتف نقالة كانت بحوزته ، و لاذو بالفرار.

و في ذات السياق تعرض سيارة مواطن اخر لسرقة مبلغ مالي داخلها ، قيمته ثلاثة عشر الف دينار ، تم تكليف فريق عمل للتحري و جمع المعلومات، و الذي تمكن و بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة ، من التعرف على الجناة المجهولين و القبض عليهم في الواقعة الأولى تم التعرف على السيارة و ضبطها بسائقتها حيث اتضح ان احد الجناة استخدم سيارة شقيقته ليقوم بفعلته مع رفاقه و تم القبض عليه بالتنسيق مع والده .

و في الواقعة الثانية .

والاستدلال مع الجاني اعترف بالواقعة و لكن انكر القيمة التي ادعى المجني عليه انه فقدها من سيارته .

واتخذت حيال المضبوطين الإجراءات القانونية اللازمة.