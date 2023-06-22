رسميا.. مدرب منتخب ليبيا يعتذر ويتقدم باستقالته من مهام منصبه

تقدم حمدي بطاو، الأربعاء، باستقالته من مهام منصبه رسميا كمدرب لمنتخب ليبيا، بعد أن قاد فرسان المتوسط في 3 مباريات خلال التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، ولم يحقق في أي منها الفوز، حيث سجل هزيمتين أمام تونس وثالثة أمام بوتسوانا.

وقال بطاو، في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “ها نحن اليوم نصل إلى نهاية المشوار في تدريب المنتخب الوطني، بعد الإخفاق في الترشح إلى نهائيات أمم إفريقيا”.

وأضاف: “أعتذر من الجماهير في ليبيا عن هذا الإخفاق، وعدم تحقيق نتائج مرضية، رغم قصر المدة وصعوبة الظروف المصاحبة لكرة القدم الوطنية طيلة السنين الماضية”.

وتابع: “أشكر كل من وضع فينا الثقة سواء من الاتحاد العام لكرة القدم أو من زملائي المدربين الوطنيين، وتشرفت بقبول هذه المهمة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة لأنه وسام شرف أضعة على صدري”.

وأشار: “اجتهدنا ولم نبخل بقطرة عرق واحدة في سبيل تحقيق شيء يليق بوطني الحبيب من خلال كرة القدم، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لذلك أشكر اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية والطبية والخدمية المصاحبة لنا طيلة الفترة الماضية”.

وأتم: “أرجوا من الجميع أن يتقبل اعتذاري، وأن يلتمس لنا العذر في هذه المهمة رغم كل الظروف، وأنني على استعداد تام لتقبل مثل هذه المهام ولن نتراجع”.