وزير الحكم المحلي الليبي يبحث مع الزغيد وبوجواري احتياجات بلديتي قمينس وبنغازي

الوطن| رصد

اجتمع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، في مكتبه اليوم الأربعاء، مع عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد، وعمـد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي ابوبكر امصادف.

وناقش الاجتماع احتياجات بلديتي قمينس وبنغازي، وسبل حل المختنقات التي تواجه هذه البلديات.

وأكد الضاري خلال حديثة عن سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية، إلى عضو مجلس النواب على أن جميع البلديات المستهدفة منالمرحلة الاولى سوف تنتخب مجالسها ومن ثم سيتم الانتقال للمرحلة الثانية التي ستستهدف بلديات أخرى وهكذا تواليًا حتى تصل الانتخابات كافة البلديات.

وبين إلى عميد بلدية بنغازي على أن الوزارة ستقوم بصرف الباب الثاني لبلديات المنطقة الشرقية والجنوبية خلال المدة القريبة القادمة.