بريكاو: باتيلي نصّب من نفسه مدافعًا عن معطلي الانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو المجلس الدولة في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6” حماد بريكاو، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي نصّب من نفسه مدافعًا عن المعطلين للانتخابات، عندما فشل رهان البعثة الأممية على عدم توافق لجنة 6+6 التي توافقت بالإجماع.

وأضاف عضو المجلس معلقًا على إحاطة باتيلي في مجلس الأمن، أن البعثة الأممية في عهد باتيلي بدأت تعمل بشكل مكشوف لتأزيمالقضية الليبية والاقتيات عليها عبر خلق أطراف جديدة دون مسوغ قانوني لذلك.

وأشار بريكاو إلى أن البعثة الأممية بدأت تحركها المشبوه ضد اللجنة عندما سحبت مستشاريها من اجتماعات اللجنة في بوزنيقة المغربيةقبل أن تكمل أعمالها.

مشيرًا أن باتيلي دافع عن معطلي الانتخابات بكيل الاتهامات والمغالطات وخلط الأوراق والقفز على الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي،والتعديل الـ13.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام قد قدم إحاطة أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، ذكر فيها أن القوانين المقترحة والصادرة عن اللجنة المشتركة6+6 خطوة للأمام، لكنها غير كافية لتسوية كافة المشاكل العالقة في طريق الانتخابات.