كرموس: كان على البعثة تبني اتفاق لجنة “6+6” لكننا الآن نحن أمام عرقلة من “باتيلي”

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس، إن دور البعثة السلبي ليس بجديد وتجربتنا في التعديل الدستوري الثاني عشر كادت توصلنا لنفسالنتائج التي توصلنا إليها الآن.

وأضاف كرموس من عرقل التعديل والحكومة المنبثقة عنه هو البعثة متمثلة في ستيفاني والآن هناك توافق كبير بين المجلسين وتوافق بين اللجنتين والكل يعلم وفق التعديل الدستوري أن هذه القوانين نهائية وملزمة للمجلس وقرار اللجنة لا رجعة فيه وغير قابل للنقاش.

وبين أنه كان على البعثة تبني التوافق والضغط على مجلس النواب لإصدار القوانين وإن كان الإصدار شكليا فبمجرد صدورها عن اللجنةتعتبر نافذة.

وأشار كرموس إلى أن مجلس الدولة أمام عرقلة واضحة من البعثة المتمثلة في باتيلي، مشيراً إلى أن ربما هناك تدخل دولي أو ضغط داخليمن الحكومة الحالية.

وأوضح أن مجلس الدولة لا زال عند رغبة 2.5 مليون مواطن ليبي بشكل ملح في إجراء الانتخابات لتغيير الوضع القائم وإنهاء صلاحية الأجسام الحالية، موضحاً أن المجلس تنازل، وتنازل مجلس النواب في كثير من الأشياء وصولا لتوافق من شأنه التوصل لانتخابات.