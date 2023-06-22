فيصل الشريف: يجب تشكيل لجنة تحقيق لفحص قرارات الإيفاد للدراسة

طالب فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق لفحص قرارات الإيفاد للدراسة، بحسب تعبيره.

وقال الشريف، في منشور عبر «فيسبوك»: “ليس أقل من أن تشكل لجنة تحقيق من جهة موثوقة لفحص قرارات وزير التعليم العالي، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، على حد قوله.

وأضاف “أما ترك الأمور على عواهنها وغض الطرف، فإن الحقيقة ستُطوى كما طُويت حقائق كثيرة، على الأقل ليعرف الليبيون من المتورطون الذين استغلوا مناصبهم ووصل بهم الحد لإصدار قرارات إيفاد لأقاربهم ولعجائز وشيوخ كنا ننتظر أن نرى أسماءهم ضمن قوائم الحج وليس قوائم الإيفاد للدراسة”، وفقا لحديثه.