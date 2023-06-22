الصحة الليبية: تسوية الدرجات الوظيفية لـ40 جهة تابعة للوزارة

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وقع الدفعة السابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة لأكثر من 40 جهة تابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إن مراسم التوقيع جرت بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات سالم الرزيقي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية محمد المجعي.

ووفقا للبيان، فإنه سيجري تسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين، وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.