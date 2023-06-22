الأرصاد الجوية: أجواء صيفية معتدلة على مناطق ليبيا

الوطن/متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء صيفية معتدلة على مناطق ليبيا. في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوس، تكون السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة آخر الليل وفي الصباح الباكر الساحل من مصراتة إلى سرت وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (27-30)مْ على المناطق الساحلية وما بين (32-35) مْ على الدواخل.

في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:- تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية في المساء ، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (27-30)مْ تصل إلى (34) مْ على اجدابيا و بعض مناطق الدواخل.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:- تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (35-40)مْ.