أجواء صيفية… الاحوال الجوية المتوقعة في ليبيا لـ 3 أيام بدءاً من اليوم الخميس 22 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 22 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكون أجواء صيفية معتدلة على مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور شبورة آخر الليل وفي الصباح الباكر الساحل من مصراتة الى سرت.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ على المناطق الساحلية ومابين (32-35) مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ تصل إلى (34) مْ على

اجدابيا و بعض مناطق الدواخل.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ .