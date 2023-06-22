عقيل: شغل أمريكا الرئيسي في منطقتنا هو تفكيك جيوشها بشتى السبل والوسائل

قال عز الدين عقيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن مشكلة واشنطن الرئيسة في المنطقة هى نزع قوتها، بنزع اسلحتها وتفكيك جيوشها بأى ثمن كان وبشتى السبل والوسائل.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “الجيش اللبناني حولته إلى ما يشبه قوات الشرطة وصنعت له جيشا موازيا وبنظام التوجيه عن بعد تستطيع استخدامه متى شاءت (وعلى ذات الطريقة الجارية في السودان اليوم) لسحقه ونزع سلاحه”.

وتابع قائلًا “الجيش العراقي نزعت سلاحه وفككته بالاحتلال المباشر بذريعة أسلحة الدمار الشامل وتصدير الديمقراطية للعراقيين والجيش السوري ضربته في مقتل وعرضته للاحتلال الاجنبي الذي بات يشاركه ببلاده بذريعة دعم الثورة الشعبية، والجيش الليبي فككته ونزعت سلاحه بغدر الأوديسا وبذريعة حماية المدنيين، والجيش اليمني سحقته ونزعت سلاحه بحجة الصراع السني الشيعي، والجيش السوداني ها هى تسحقه وستنزع سلاحه لاحقا بواسطة ما سينشأ من تسويات صراعه مع جيش موازي دفعت البشير الى صنعه بنظام التوجيه عن بعد”.

وتابع “ها هى واشنطن اليوم تتغلغل بقلب الجيشين المغربي والمصري .. ضمن ما تسميه بشراكة توحيد الأهداف والسياسات الأمنيه الإقليمية وفتل العضلات عبر المناورات والتدريبات المشتركة .. التى تسميها بالشراكة الاستراتيجية العسكرية لإحكام السيطرة على كامل المنطقة والحبل عالجرار”.