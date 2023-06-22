ليبيا.. “داخلية الوحدة” تناقش التعاون مع نظيرتها التركية في مجال التدريب

عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نور الدين أبو جريدة، اجتماعا مع المندوب الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا العقيد محمد سفير، بحضور متابع الملف الليبي التركي بمكتب التعاون الدولي بالإدارة

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور، التعاون الأمني القائم بين وزارة الداخلية الليبية ونظيرتها التركية في مجال التدريب.

وتناول الاجتماع مناقشة التعاون الأمني في مجال التدريب، خاصةً الدورات التدريبية التي تستهدف أعضاء من الإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة لأمن السواحل، ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه الجانبين خلال تنفيذ هذه الدورات التدريبية.