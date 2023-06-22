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الشركة العامة للكهرباء تبدأ أعمال تنفيذ 3 محطات كهربائية بالجنوب

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

وجه نائب رئيس الحكومة المنتهية ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح عن تنفيذ شركة الكهرباء 3 محطات كهربائية لأول مرة بالجنوب الليبي.

وشرعت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ المحطات جهد 11/66 ك، وهي “محطة الزوية – الشاطئ، محطة أم الأرانب، محطة طريق سبها – أوباري”، بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية ونقل المعدات من طرابلس.

وقالت الشركة إن تركيب هذه المحطات يأتي في إطار تحسين أداء الشبكة ورفع كفاءتها ودعم التغذية الكهربائية بالمنطقة الجنوبية، والتي تعد محطات من النموذج الألماني رقم (1).

 

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#رمضان أبو جناح الشركة العامة للكهرباء ليبيا

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الوطن الليبية

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