الدباشي: الليبيون وصلوا إلى قناعة بأن أكبر عائق للانتخابات هو الدبيبة

قال إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن الليبين وصلوا إلى قناعة بأن أكبر عائق للانتخابات هو عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

كتب قائلًا على فيسبوك “قدم السيد عبد الله باتيلي إحاطة إلى مجلس الأمن أكد فيها أنه مستمع جيد لكل من التقاهم، ولم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لدوره في إيجاد الحلول، مؤكدًا بذلك أنه لم يقدم ولن يقدم أي مبادرة لتقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية التي ما زالت قائمة بين المتحاورين”.

أضاف “حدد السيد باتيلي المسائل المختلف عليها في أربعة مسائل واعتبر أن تشكيل حكومة بديلة لحكومة الدبيبة إحداها، ومن الصعب أن يفهم الليبيون لماذا اعتبر السيد باتيلي تشكيل حكومة جديدة أحد الخلافات القائمة رغم أن الليبيين وصلوا إلى قناعة بأن أكبر عائق للانتخابات هو الدبيبة وأن مجلسي النواب والدولة متفقان على تغييره؟”.

وتابع قائلًا “هل فعلًا يؤمن السيد باتيلي بأن الانتخابات ممكنة في ظل حكومة الدبيبة أم أن الوظيفة بالنسبة له أصبحت بزنس وانزلق إلى المستنقع النتن الذي يسبح فيه موظفو بعثتة؟ هل أصبح مثل سابقيه ينفذ تعليمات دول كبري تقول لكل رئيس جديد للبعثة تصريحًا أو تلميحًا “تظاهر بانك تعمل ولا تعمل شيئًا!”.

وأردف قائلًا “كل بعثات الأمم المتحدة تعمل كوسيط نزيه وتقدم مقترحات لحل الإشكالات التي تظهر بين المتفاوضين إلّا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فهي دائمًا إما متفرجة أو إلى جانب أحد الاطراف بسلبيتها. لقد ثبت فشلها التام في القيام بكل مهامها وأنها جزء من الأزمة ولن تكون جزءًا من الحل، وعلى من بيدهم الأمر من الليبيين أن يحكِّموا ضمائرهم وينحازوا إلى الوطن ويفسحوا الطريق للانتخابات لنتخلص من الهيمنة الأجنبية وفساد الأمم المتحدة”.