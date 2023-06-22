الطقس في ليبيا.. أجواء صيفية معتدلة على معظم المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تكون الأجواء صيفية معتدلة على معظم المناطق.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و40 درجة مئوية.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من مصراتة إلى سرت ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 32 و35 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية تصل إلى 34 درجة مئوية على أجدابيا وبعض مناطق الدواخل.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.