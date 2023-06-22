| نورلاند يؤكد للمنقوش التزام أميركا بدعم جهود باتيلي لإجراء انتخابات ناجحة

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2023/06/22 على الساعة 12:10

: أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السيد السفير ريتشارد نورلاند لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء لمنقوش ، دعم بلاده بلاده لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا.

وقال نورلاند خلال لقاء جمعه بالمنقوش و والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، إن واشنطن تدعم

تكثيف الجهود والتواصل المستمر لتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات، مُشيداً بجهود الحكومة في الاستقرار والتنمية داخل طرابلس والمدن الليبية،وفق بيان لخارجية حكومة الوحدة.

بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، ومناقشة مخرجات لجنة 6+6، حيث أكد الجانبان التزامهم بدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي ودعمه للعملية السياسية وأهمية الحوار للمضي قدما في إجراء الانتخابات بما يسهم في دعم وتعزيز جهود الأمن وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.