الحاجي: صفقة حفتر والدبيبة لم تلغ بل ستتحلى بالشرعية عبر إقرارها من مجلسي النواب والدولة

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن “الصفقة” لتقاسم السلطة لم تلغَ وإن تباطأت وتيرة التواصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مع العمل في الوقت ذاتها على شرعنتها تحت مظلة مجلسَي النواب والدولة.

الحاجي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قال :”لقد تغيّرت طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، ولن تظهر بصورة تقاسم للسلطة بين أكثر الأطراف الفاعلة على الأرض، وبرعاية عواصم غربية نافذة بالملف الليبي، وهي الطريقة التي جلبت لهم تدريجياً الكثير من الانتقادات، ولكنها ستتحلى بالشرعية عبر إقرارها من المجلسين”.

وسلط الحاجي الضوء على التقارب الذي حدث مؤخراً في اجتماع عبد الحميد الدبيبة وخالد المشري، بوساطة قيادات تشكيلات مسلحة في العاصمة، ومن قبل ذلك اجتماع عقيلة صالح ووفد من مجلسه مع حفتر بمقره في الرجمة.

وشدد على أن ما يحدث ليس عودة للاصطفافات القديمة بين خليفة حفتر وعقيلة صالح، وعبد الحميد الدبيبة وخالد المشري، وإنما محاولة لإكساب هذه الحكومة قدراً من الشرعية عبر تمريرها من المجالس المنوطة بإقرار التشريعات.