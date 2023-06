جولة موسعة لـ”نورلاند”، والانتخابات تتصدر الأجندة

عقد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها بطرابلس “ريتشارد نورلاند” جولة من المباحثات المحلية والدولية خلال يوم الأربعاء، التقى خلالها كبار المسؤولين في العاصمة.

وتأتي جولة نورلاند عقب إحاطة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” الأخيرة لدى مجلس الأمن، حيث أكد المبعوث على ماجاء في الإحاطة بشأن العقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجدد نورلاند التأكيد المعتاد على دعم الولايات المتحدة لجهود باتيلي الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات، بحسب وصفه.

الانتخابات على طاولة الدبيبة

الانتخابات والقاعدة القانونية تصدرت اجتماع “ريتشارد نورلاند” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” شدّد خلالها الأول على أهمية الانتهاء من القاعدة القانونية، مجددا دعم باتيلي للمرور بسرعة إلى الانتخابات تلبية لرغبات الليبيين.

من جانبه، جدد الدبيبة قوله إن حكومته حريصة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة، بحسب قوله.

ملف آخر تصدر اجتماع الدبيبة ونورلاند، وهو الإنفاق الحكومي، حيث أشار رئيس حكومة الوحدة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق الحكومي على جميع المواطنين.

وقال الدبيبة إن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يوجّه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.

منظومة لإدارة الإيرادات

اجتماع آخر لنورلاند مع المجلس الرئاسي حضره النائبان بالمجلس “موسى الكوني، وعبدالله اللافي” أشار فيه المبعوث الأمريكي إلى موقف واشنطن المستمر لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا بإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد أكد النائبان التزام الرئاسي بإنجاز مشروع المصالحة الوطنية على أساس الملكية المحلية بمشاركة الجميع.

الطاقة

ونقلت السفارة الأمريكية عن نورلاند قوله إنه تحدث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بشأن نزاهة المؤسسة كونها تكنوقراطية وغير سياسية، واصفا خططها بشأن رفع إنتاج النفط والغاز بـ”الخطط الطموحة”.

وعبر المبعوث الأمريكي عن التشجيع بشأن الجهود المبذولة من جانب المؤسسات الاقتصادية الليبية لزيادة الشفافية المالية لكي يستفيد كل الليبيون من نفط ⁧‫ليبيا، حسب تعبيره.

تعاون ليبي أمريكي

ولم يغب نورلاند عن مكتب النائب العام، حيث بحث الجانبان التعاون “الأمريكي-الليبي” في مجالي دولة القانون والعدالة الجنائية، مثمنا في الوقت ذاته جهود “الصديق الصور”.

المصدر: السفارة الأمريكية لدى ليبيا + منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء + المجلس الرئاسي

