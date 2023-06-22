رئيس حزب الازدهار: تأجيل الانتخابات خطير ويجب إصلاح قوانين 6+6

قال محمد خالد الغويل رئيس حزب السلام والازدهار إن حزبه تابع بقلق عميق تطورات الوضع السياسي في ليبيا، ويعبر عن استيائه من استمرار الانسداد السياسي بسبب ممارسات القوى السياسية المستأثرة بالسلطة، ومن استمرار حالة الفشل السياسي الممنهجة والمتكررة والمستمرة لسنوات، التي تتسبب في تعميق الأزمة والتفاوض على صفقات سياسية ضيقة تتجاوز مصالح المواطنين والوطن بشكل كبير.

ودعا في بيان، جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة، تسمح لليبيين بممارسة حقهم الدستوري في اختيار السلطات التشريعية والتنفيذية، وتجديد شرعية ومشروعية مؤسسات السلطة المرتهنة بيد قلة من الشخصيات منذ سنوات طويلة.

وتابع قائلًا “نحذر الجميع من تبعات تأجيل الاستحقاق الانتخابي لتجديد شرعية ومشروعية مؤسسات السلطة، ونحذر كذلك من تبعات حصر الحوار بين أطراف النزاع وتجاهل صوت الشعب صاحب الحق الأصيل في القرار وإطلاق مسار بناء دولة المؤسسات المنشودة. نرحب بنتائج الجهود المثمرة للأحزاب السياسية الوطنية في إقناع كافة الأطراف بأهمية تثبيت حق الأحزاب كأساس لأي عملية سياسية، والتي يكفلها الإعلان الدستوري وتدعمها كافة الممارسات السياسية الدولية. كما نتطلع إلى توسيع دائرة التشاور السياسي لإصلاح الثغرات الفنية وإزالة العوائق المترتبة عن المسائل السياسية الخلافية في مشاريع القوانين المعدة من قبل اللجنة المشكلة بين مجلسي النواب والدولة المعروفة بلجنة (6+6)، دون أي مماطلة”، وفق قوله.