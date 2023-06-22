الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس

توقع المركز الوطني لإرصاد الجوية، أن تسيطر أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد وذلك نتيجة امتداد مرتفع جوي الذي يعمل على بقاء الاجواء مستقرة خلال الايام القادمة، وتبقى درجات الحرارة القصوى، ضمن معدلاتها لهذا الشهر حيث تتراوح مابين (27–30)مْ على المناطق الساحلية ومابين(32–40)مْ على مناطق الوسط والجنوب.

مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:-

حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور شبورة آخر الليل وفي الصباح الباكر الساحل من مصراتة الى سرت.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ على المناطق الساحلية ومابين (32-35) مْ على الدواخل.

مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ تصل إلى (34) مْ على

اجدابيا و بعض مناطق الدواخل.

مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ .