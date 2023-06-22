بويصير: تاريخ العرب المسلمين مليء بالخداع

رأى المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، أن «الغاية تبرر الوسيلة» قاعدة عظيمة علينا الاعتزاز بها، مدعيا أن تاريخ العرب المسلمين مليء بالخداع، بحسب تعبيره.

وقال بويصير، في منشور عبر «فيسبوك»: “ميكياڤيلى. صاحب قاعدة «الغاية تبرر الوسيلة» الذي ظهر في شمال إيطاليا في القرن السادس عشر، ليس أكثر من تلميذ لدينا نحن العرب، فقبله بتسعة قرون، وضعنا أفضل تجسيد لتلك القاعدة، بعد معركة صفين، عندما خدع عمرو بن العاص أبو موسى الأشعري فثبت معاوية بن أبي سفيان بعد أن خلع الأخير علي بن أبي طالب، لينتهي الصراع لصالح الأخير وانتهى الأول مقتولا”، وفقا لادعائه.

وأضاف “هذا منذ 1350 عاما. فما بالك بالأحفاد، وأحفاد الأحفاد، وأحفاد أحفاد الأحفاد الذين لابد أنهم تفوقوا في ذلك. لذلك أرجوكم لا تعطوا ميكياڤيلى وزنا لا يستحقه، واعتزوا بتراثكم السياسي القائم على هذه القواعد العظيمة”، على حد قوله