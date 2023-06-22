شلوف: كل الوثائق المسربة عن فساد مالي وإداري هي نتيجة لصراع بين الفاسدين

قال الباحث الليبي، جمال شلوف، إن كل الوثائق التي يتم تسريبها عن فساد مالي وإداري، هي نتيجة لصراع بين الفاسدين، فكلما يتغول فاسد على فاسد آخر، يقوم الفاسد الأصغر بتسريب وثائق وفضائح الفاسد الأكبر.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “الهم الأكبر هنا، أن الفضيحة تتداول فقط على مستوى التواصل الاجتماعي وربما الإعلامي، لكنها تظل مجرد مناشير وتعليقات، فمن يفترض انهم المسئولين والرقباء وممثلي العدلة والقضاء، لن يحركوا ساكنا.

لأنهم جزء من كل هذه المنظومة الفاسدة. فلن يحاسب فاسدٍ أو يقال”.

واختتم قائلًا “اما الشعب فهمه الحولي ومنحة الأولاد وطاحونة متطلبات الحياة وما خفي كان اعظم من كل الفضائح اللي بشهودها، وكل فضيحة وانتم صامتون ولله الامر من قبل ومن بعد”.