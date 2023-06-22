كرموس: نحن أمام عرقلة واضحة لقوانين الانتخابات من باتيلي

رأى عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أننا أمام عرقلة واضحة لقوانين الانتخابات من المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، مشيرا إلى أنه ربما هناك تدخل دولي أو ضغط داخلي من الحكومة الحالية.

وقال كرموس، في تصريحات صحفية: “دور البعثة السلبي ليس بجديد وتجربتنا في التعديل الدستوري الـ12 كادت توصلنا لنفس النتائج التي توصلنا إليها الآن، ومن عرقل التعديل والحكومة المنبثقة عنه هو البعثة متمثلة في ستيفاني والآن هناك توافق كبير بين المجلسين وتوافق بين اللجنتين”.

وأضاف “الكل يعلم وفق التعديل الدستوري أن هذه القوانين نهائية وملزمة للمجلس وقرار اللجنة لا رجعة فيه وغير قابل للنقاش، وكان على البعثة تبني هذا التوافق والضغط على النواب لإصدار القوانين وإن كان الإصدار شكليا فبمجرد صدورها عن اللجنة تعتبر نافذة”.

وتابع “نحن في مجلس الدولة لازلنا عند رغبة 2.5 مليون مواطن ليبي بشكل ملح في إجراء الانتخابات لتغيير الوضع القائم وإنهاء صلاحية الأجسام الحالية، تنازلنا وتنازل مجلس النواب في كثير من الأشياء وصولا لتوافق من شأنه التوصل لانتخابات”.