خارجية المنقوش: السفير الأمريكي أشاد بجهود حكومتنا في الاستقرار والتنمية

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، ومناقشة مخرجات لجنة 6+6، حيث أكد الجانبان التزامهم بدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي ودعمه للعملية السياسية وأهمية الحوار للمضي قدما في إجراء الانتخابات بما يسهم في دعم وتعزيز جهود الأمن وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

من جانبه أكد مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا السيد نورلاند عن دعم بلاده لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا، وتكثيف الجهود والتواصل المستمر لتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات، مُشيداً بجهود الحكومة في الاستقرار والتنمية داخل طرابلس والمدن الليبية، بحسب بيان المنقوش.