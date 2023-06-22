| عضو بالأعلى للدولة: باتيلي سيضيع فرصة إجراء الانتخابات هذا العام

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2023/06/22 على الساعة 13:55

: ذكر ماما سليمان، عضو المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة للإعداد للقوانين الانتخابية (6+6)، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي سوف يضيع فرصة إجراء الانتخابات هذا العام، بسبب نقاط شكلية وصفها بالخلافية.

وأوضح سليمان، تعليقا على إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن حول ليبيا، أن باتيلي يستطيع عرقلة أي توافق وطني بحكم منصبه والدعم السياسي الذي يحظى به من بعض الدول النافذة، منوها إلى أنه يمكن تحجيم هذا الدور واستعادة القرار السياسي بإصدار مجلس النواب للقوانين المتوافق عليها، حسبما ذكر في تصريح خاص لمنصة “فواصل”.

وأضاف عضو مجلس الدولة أنه وفي حال لم يتم إصداره القوانين في الفترة القريبة القادمة، قد يضطرون إلى احتواء موقف المبعوث الأممي والدول الداعمة له رغم صعوبة الوصول إلى توافق مثالي ومناسب للجميع.

وأشار سليمان أن إجراء أي تعديلات على القوانين التي أصدرتها اللجنة المشتركة، قد يقبلها طرف ويرفضها الطرف الآخر، مفيدا بأن ما تم التوصل إليه الآن من توافق يحقق الحد الممكن من مطالب كل الأطراف، بينما اتفق سليمان في ذات الوقت مع باتيلي على أن خارطة الطريق الانتخابية تحتاج إلى مشاورات سياسية موسعة قبل اعتمادها وتنفيذها من مجلسي النواب والدولة.