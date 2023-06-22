الجزيرة: يأس في صفوف الباكستانيين قادهم إلى ليبيا ومنها للغرق في المتوسط

ليبيا- سلط تقرير ميداني نشره قسم الإخباري الإنجليزية في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية الضوء على حالة “يأس” متفشية في نفوس عدد كبير من الباكستانيين.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه المرتبطة بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد أن هذا اليأس دفع بهؤلاء إلى مغادرة بلادهم إلى ليبيا ومن ثم خسارة جلهم لحياتهم في البحر الأبيض المتوسط وآخرهم 124 باكستانيا في الأقل ممن كانوا على متن القارب الغارق مؤخرا قبالة سواحل اليونان.

ونقل التقرير عن “عابد كشميري” العامل بصفة كهربائي قوله أن ابن عمه عمران نظير وابن أخيه عبد الإسلام المنحدرون من قرية “كوتلي” في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية غادرا إلى ليبيا في مارس الفائت بعد الحصول على تأشيرات سفر صالحة للتوجه إلى هناك.

ووفقا لـ”كشميري” ذو الـ34 عاما لم تكن ليبيا المحطة الأخيرة للرجلين لأن الوجهة النهائية هي أوروبا مضيفا بالقول:”هنالك الكثير من الناس من قريتنا تمكنوا من المغادرة إلى الدول الأوروبية حيث استقروا الآن ما سمح لأسرهم هنا في باكستان بالعيش بشكل جيد”.

وقال “كشميري”:”دفع أفراد الأسرة مليونين و200 ألف روبية باكستانية أي قرابة الـ7 آلاف و655 دولارا لكل مسافر إلى وكلاء يقدمون الوثائق للأشخاص الذين يتطلعون إلى إيجاد فرص مالية في الخارج ونظير وعبد الإسلام لم يتزوجا بعد وأراد شق طريق حياتهما في أوروبا”.

ونقل التقرير عن طالب الحقوق المنحدر من ذات القرية البالغ من العمر 24 “أنيس مجيد” تأكيده إن ابن عمه “عويس آصف” ذو الـ21 عاما كان أيضا من بين ركاب قارب الهجرة غير الشرعية الغارق مؤخرا بعد أن غادر بلاده منذ 5 أشهر لمكافحة العوز المالي لأسرته ومواجهة أعباء علاج والده.

ووفقا لـ”رانا” عبد الجبار المسؤول الرفيع في وكالة التحقيق الفيدرالية الباكستانية غادر البلاد 90 من ركاب هذا القارب إلى ليبيا بشكل قانوني عبر نيل تأشيرات سفر أو عقود عمل سهل حصولها وكلاء مقابل المال ما مكنتهم من المغادرة من كراتشي إلى دبي وصولا للأراضي الليبية.

وبين التقرير أن السلطات في باكستان تمكنت من إلقاء القبض على 26 من المتاجرين بالبشر المزعومين المتورطين في تهريب الباكستانيين على متن القارب الغارق ناقلا عن عبد الجبار تأكيده إحباط الوكالة سفر 19 ألفا عبر الطرق البرية والجوية خلال العام 2022 و10 آلاف حتى الفترة المنقضية من هذا العام.

وقال عبد الجبار:” بما أن باكستان طبقت سياسات أكثر صرامة لمراقبة الحدود فقد تحول المهاجرون غير الشرعيون الآن إلى سلوك الطريق البحري حيث يحاولون الوصول إلى ليبيا ومن ثم بعد ذلك عبر القوارب إلى أوروبا بالاستفادة من قانون عدم القدرة على حظر التنقل”.

ترجمة المرصد – خاص