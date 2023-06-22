الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي تم إدراجهم وفقا لها.

وبحسب القرار رقم 273 لسنة 2023 تتولى اللجنة التي يترأسها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه 10 أيام.

وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء هم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان ومدير إدارة لمتابعة بمجلس الوزراء ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي.