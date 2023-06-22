| أوحيدة: باتيلي دخل نفقا مظلما وعلاقته مع الحكومة “مشبوهة”

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2023/06/22 على الساعة 10:35

: قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن الجلسة القادمة ستخصص للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 عقب عيد الأضحى.

و أضاف أوحيدة في تصريح لـ”ليبيا الأحرار” أن التعديل الدستوري الـ13 يلزم المجلسين بقبول قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان تنفيذ القوانين وتضمين الملاحظات التي أبدتها مفوضية الانتخابات إزاءها.

واعتبر أوحيدة أن ما سيقوم به مجلس النواب هو إجراء شكلي، لافتا إلى أن المشكلات تكمن في ضرورة النظر في ملاحظات المفوضية وأخذها بعين الاعتبار للوصول إلى حل وإجراء الانتخابات.

وتابع أوحيدة القول إن هذه القوانين هي حزمة مما نص عليه التعديل الدستوري الـ13 والدعوة إلى انتخابات تحتاج إلى حكومة موحدة تشرف عليها ومتفق عليها، لافتاً إلى أن البرلمان في حاجة إلى آلية لاختيار حكومة للإشراف على هذه القوانين وإلا فلن تنفذ.

وعن موقف باتيلي من تشكيل الحكومة، رأي أوحيدة أن تخلي باتيلي عن هذه الخطوة أدخله في نفق مظلم يصعب الخروج منه، إلى جانب ممارسة معظم الدول النافذة إلى جانب حكومة الدبيبة ضغوطات خارجية تمنع من إجراء انتخابات.

ووصف أوحيدة علاقة المبعوث الأممي وحكومة الوحدة الوطنية بـ”المشبوهة”، مشيرا إلى أنها حكومة نتيجة توافق الأطراف وليست طرفًا بذاتها، قائلا إنه ليس من حق باتيلي أن يجتمع معها ويأخذ بملاحظاتها ويعرضها على مجلس الأمن بحجة أن هناك أطرافا لا تريد إجراء الانتخابات.