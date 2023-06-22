عبد المولى: ليبيا تحتاج لحكومة موحدة توحد الشرق والغرب والجنوب لإنجاز الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن مجلس النواب سيعقد جلسة بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشة القوانين الانتخابية.

عبد المولى أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن ما اتفقت عليه لجنة 6+6 أمر ملزم لمجلسي النواب والدولة.

ولفت إلى أن إحاطة المبعوث الأممي لليبيا “عبد الله باتيلي” غير موفقة ومخطئة جداً، معتبراً أنها تدخل سافر في الشأن الليبي وهو لا يريد حلاً “ليبي ليبي” بل يريد الذهاب بالليبيين إلى لجنة أخرى ينبثق عنها حكومة أخرى.

وأكد أن ليبيا تحتاج لحكومة موحدة توحد الشرق والغرب والجنوب لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي، منوهاً إلى أنه لا يمكن إنجاز الانتخابات مع وجود حكومتين بالشرق والغرب.