محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع نظيره المصري ملف “تحويلات العمالة”

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بنظيره المصري، حسن عبدالله، وبحثا ملف التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في ليبيا.

وتناول الطرفان، خلال اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، التعاون في مجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وذلك بحضور مستشار الكبير، مصطفى المانع، ونائب محافظ المصرف المركزي المصري رامي أبوالنجا، ووكيل المحافظ محمد أبوموسى.

وفي 11 يونيو الجاري، أعلن المصرف المركزي المصري تلقيه وديعة بقيمة مليار دولار من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.

ووفقا لهذه البيانات، وصل إجمالي ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر العام 2022، والودائع القطرية قصيرة الأجل إلى أربعة مليارات دولار.