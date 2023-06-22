“الدبيبة” يشكل لجنة لمراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج

الوطن – متابعات

أصدر رئيس الوزراء حكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي تم إدراجهم وفقا لها.

وأضاف في بيان أن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي سيترأس اللجنة لتحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه 10 أيام.