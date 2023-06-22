مبروكة توغي للموظفين: ضاعفوا الجهود لتحقيق خطط الثقافة

اجتمعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، يوم الثلاثاء، مع رؤساء الأقسام والوحدات بديوان الوزارة.

ناقش الاجتماع، الذي عقد بقاعة بلد الطيوب بديوان الوزارة، أهم ما تم عمله خلال الفترة الماضية والخطط القادمة للوزارة، وعدد من المواضيع التي تخص الشأن الإداري والمالي، وقد تحدث رؤساء الأقسام والوحدات عن ما يعترضهم من صعوبات لتنفيذ برامجهم، وكيفية السبل لتجاوزها.

ودعت الوزيرة في كلمتها بالاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود، والوقوف على واقع العمل وتطويره في كل الإدارات والمكاتب خدمة للمصلحة العامة، والحرص على تحقيق خطط الوزارة، وفق تعبيرها.

وشكرت مبروكة رؤساء الأقسام والوحدات على جهودهم، وحثثهم على زيادة الاهتمام والمتابعة للوصول إلى حلول للصعوبات والعراقيل التي تواجه الموظف وسير العمل اليومي.