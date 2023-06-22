الدبيبة: لدينا عصابات ليبية نعمل على ضربها

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المالطي “روبيرت أبيلا”، على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة تضمن عدم إطالة المراحل الانتقالية، وفق قوله.

أضاف الدبيبة: “فتح المجال الجوي للطيران الليبي مع مالطا وستكون خطوة نحو خطوات مماثلة مع دول أوروبية أخرى وأشجع القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات وتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين”.

وتابع الدبيبة: “العمليات العسكرية مستمرة لاستهداف عصابات تهريب الوقود والبشر مع حفظ أمن المدنيين، و لدينا عصابات محلية ترتبط بعصابات دولية وندعو الاتحاد الأوروبي للتعاون معنا في المواجهة وتبادل المعلومات”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المالطي “روبيرت أبيلا” إن ليبيا تحمل إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة، ونتطلع إلى تطوير التعاون والتواصل الجوي مع ليبيا.

ولفت إلى أن مالطا قلقة بشأن نشاط الهجرة من ليبيا منذ 2020، و نشيد باتجاه السلطات الليبية نحو إلغاء الجمود السياسي، موضحاً أن بلاده ستدفع نحو دعم العملية السياسية في ليبيا.