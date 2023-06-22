رئيس وزراء مالطا: وقعنا مع ليبيا مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي

أعلن رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا في مجال الربط الكهربائي لتحقيق المنفعة المشتركة بين البلدين.

وأعرب رئيس وزراء مالطا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس عن تطلعه للمضي في مشروع الربط الكهربائي مؤكدا مواصلة الدفع لتكون ليبيا على رأس قائمة الأمم المتحدةوالاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس وزراء مالطا وجود استجابة وتحسن ملحوظ من قبل السلطات الليبية في ملف الهجرة غير الشرعية معربا عن قلق بلاده بشأن نشاط حركتها وزيادة التدفقات منذ 2022.

وأشار أبيلا إلى أن زيارته لطرابلس تعكس استكشاف مجلات تعاون جديدة مع ليبيا التي لديها الكثير من الإمكانيات في مجال توليد الطاقة وفرص واعدة في هذا المجال مع مالطا.

ولفت أبيلا إلى أن ليبيا تمثل أولوية لمالطا معربا عن نية بلاده توطيد العلاقات الاقتصادية مع ليبيا.