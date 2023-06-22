كرموس: نحن أمام عرقلة واضحة من البعثة متمثلة في باتيلي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، أن دور البعثة السلبي ليس بجديد والتجربة في التعديل الدستوري الثاني عشر كادت توصلهم لنفس النتائج التي تم التوصل إليها الآن.

كرموس قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إن من عرقل التعديل والحكومة المنبثقة عنه هو البعثة متمثلة في ستيفاني والآن هناك توافق كبير بين المجلسين وتوافق بين اللجنتين والكل يعلم وفق التعديل الدستوري أن هذه القوانين نهائية وملزمة للمجلس وقرار اللجنة لا رجعة فيه وغير قابل للنقاش.

واعتبر أنه كان على البعثة تبني هذا التوافق والضغط على مجلس النواب لإصدار القوانين وإن كان الإصدار شكلياً فبمجرد صدورها عن اللجنة تعتبر نافذة.

وأشار إلى أنهم أمام عرقلة واضحة من البعثة متمثلة في باتيلي وربما هناك تدخل دولي أو ضغط داخلي من الحكومة الحالية.

كما تابع “نحن في مجلس الدولة لازلنا عند رغبة 2.5 مليون مواطن ليبي بشكل ملح في إجراء الانتخابات لتغيير الوضع القائم وإنهاء صلاحية الأجسام الحالية وبالتالي تنازلنا وتنازل مجلس النواب في كثير من الأشياء وصولاً لتوافق من شأنه التوصل لانتخابات”.