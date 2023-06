هيئة الحج توضح موقفها بشأن فقدان الحاجة “برنية الثابت” في الأراضي المقدسة

قالت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة إنها شكلت لجنة للبحث عن المفقودة بالبلد الحرام “برنية الثابت” منذ 10 أيام.

وأكدت الهيئة في بيانها الذي أصدرته، الخميس، أن اللجنة أبلغت الجهات المعنية من مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات في حال العثور على المفقودة.

وقد حققت الهيئة في الحادثة ومحضرا رسميًا بالفقدان، مشيرةً أنها لن تدخر جهدا في العثور على المفقودة.

وقد ألمحت هيئة الحج أن مثل هذه الحوادث قد تعود لأسباب تخرج عن حدود سيطرة الهيئة ومسؤولياتها بحسب البيان.

وأفاد بيان الهيئة بأن بعثة الحج وزعت أساور تعريفية على جميع الحجاج مع التشديد على عدم نزعها لتسهيل عمل البعثة في حال ضياع الحاج.

يذكر أن عائلة الحاجة المفقودة “برنية الثابت” ناشدت حكومة الوحدة والسلطات السعودية بإيجاد المفقودة بعد مرور 9 أيام على ضياعها.

المصدر: الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

