«فلايت أوير»: طائرة نقل عسكرية تركية تهبط في الوطية وتغادر إلى غرب إفريقيا

رصد موقع فلايت أوير الأمريكي، المتخصص في رصد الرحلات الجوية، وصول طائرة نقل عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية العسكرية صباح اليوم الخميس.

وقال موقع فلايت أوير الأمريكي، إنه رصد صباح اليوم الخميس، رحلة طائرة نقل عسكرية من طراز إيرباص A400M أطلس (رقم التسجيل 17-0080، رمز الاتصال TUAF744) تابعة للقوات الجوية التركية من قاعدة مُرتيد الجوية في أنقرة إلى قاعدة الوطية.

وأوضح الموقع، أن الطائرة التركية غادرت أنقرة الساعة 11:00 صباحاً، قبل أن تغادر قاعدة الوطية الساعة 02:57 بعد الظهر باتجاه غرب أفريقيا”.

وتابع:” بالأمس توقفت طائرة نقل عسكرية تركية من طراز إيرباص A400M أطلس (رقم التسجيل 14-0028) قادمة من غرب إفريقيا في قاعدة الوطية بليبيا قبل مواصلة رحلتها إلى تركيا”.