المبعوث الأمريكي: اللامركزية تكمن في صميم تعزيز الاستقرار بليبيا

أكد مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الحوكمة الرشيدة واللامركزية والمصالحة وإعادة الأعمار تكمن في صميم تعزيز التنمية الديمقراطية والاستقرار في ليبيا.

وثمن نورلاند بحسب تغريدة لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بموقع “تويتر” قيادة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في القطاع البلدي والتقدم الذي يحرزه المجلس التسييري لمرزق نحو تعزيز السلام والمصالحة في مرزق.

كما أعرب مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن ثقته في أن المفوضية ستكون قادرة فنياً وجاهزة لدعم الانتخابات بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ.

كما أكد نورلاند خلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش دعم بلاده لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا، وتكثيف الجهود والتواصل المستمر لتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات.