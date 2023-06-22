الدبيبة يُقرر تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة منحة الطلبة الموفدين إلى الخارج

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف التأكد من البيانات الواردة فيه والآلية التي أدرج وفقا لها.

وتتولى اللجنة التي يرأسها وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، تحديد الطلاب الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلاب الموفدين، ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه عشرة أيام.

وكانت قد قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.

وستنفذ النيابة مراجعة جنائية لاستجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتلك المخصصات المالية، حسب بيان مكتب النائب العام.

وأمس الأربعاء، نشرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة صور جداول الموفدين إلى تركيا والتفويضات المالية المخصصة لهم.

وقال الوزير عمران القيب، تعليقا على تلك القوائم، إنها رشحت من قبل مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ولم تكن أبدا من ترشيح الوزارة التي حرصت على إضافة المتفوقين فقط.