نقابة المراقبين الجويين: إذا لم تُحقَّق مطالبنا سنوقف خدمات مراقبة الحركة الجوية في كل المطارات

ليبيا – أكد رئيس نقابة المراقبين الجويين بطرابلس نوري أبو قاسم بدء المراقبون الجويون تقييد الحركة الجوية في جميع المطارات الليبية الأربعاء منذ 9 صباحاً حتى 1 ظهراً، وبعدها سيسمح بمغادرة طائرة واحدة فحسب كل نصف ساعة.

أبو قاسم قال في تصريح لمنصة “فواصل” إنه إذا لم تُحقَّق مطالبهم فسيتم ايقاف تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية وحركة الملاحة الجوية في كل المطارات الليبية.

وأشار إلى أن مطالب النقابة هي إدخال المراقبين الجويين في جدول المرتبات الموحد، وصرف مستحقاتهم المالية وعلاواتهم.

وحمّل وزير المالية كامل المسؤولية لأنه سبب تعطيل تلبية مطالبهم على الرغم من تعليمات رئيس الحكومة ومراسلات وزير المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني بالخصوص.