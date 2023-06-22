السفير الأمريكي: بحثتُ مع «القوي» جهود تعزيز قضاء ليبيا المستقل

التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

وقال المبعوث الخاص السفير نورلاند، عبر حسابه على “تويتر”:” أنا أثمن فرصة زيارة المجلس الأعلى للقضاء ولقاء رئيس المجلس مفتاح القوي للنقاش حول الدور المهم لسلطة قضائية قوية في الانتخابات الوطنية”.

وأضاف نورلاند:” كما تباحثنا في جهود لتعزيز قضاء ليبيا المستقل.”

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، التقت اليوم الخميس، بمقر الوزارة نورلاند وأوردمان.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، ومناقشة مخرجات لجنة 6+6، حيث أكد الجانبان التزامهم بدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي ودعمه للعملية السياسية وأهمية الحوار للمضي قدما في إجراء الانتخابات بما يسهم في دعم وتعزيز جهود الأمن وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.