الهلال الأحمر درنة: انتشال رفات بشرية متحللة من منطقة الفتائح

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة اليوم الخميس انتشال رفات بشرية متحللة مجهولة الهوية في منطقة الفتائح.

وأكد الهلال الأحمر الليبي فرع درنة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن فريق انتشال الجثث والبحث عن المفقودين وإعادة الروابط الأسرية التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة انتشال رفات بشرية متحلله مجهولة الهوية من منطقة الفتائح (الخبطه).

وأشار الهلال الأحمر إلى أنه تم نقل الرفات إلى ثلاجة مُستشفى الهريش حتى يقوم مركز الخبرة القضائية والبحوث درنة باستكمال إجراءاته.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن انتشال الرفات جاء بموجب بلاغ من النيابة العسكرية درنة وبالتنسيق مع مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث درنة وبتكليف الطبيب الشرعي وبحضور الجهات الأمنية.