بعد تحرك النائب العام.. الدبيبة يوجه القيب بوقف إجراءات الإيفاد

طالب عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عمران القيب وزير التعليم العالي في حكومته بوقف إجراءات الإيفاد إلى تركيا.

وبحسب قرار الدبيبة، فإنه شكل لجنة تحقيق برئاسة “بدر الدين التومي” وزير الحكم المحلي للتدقيق في القوائم.

وشدد الدبيبة، في خطابه، على سرعة تقديم الجنة تقريرها له في غضون 10 أيام.

وأوضح الخطاب، أن اللجنة تضم وكيل وزارة التعليم العالي ووكيل وزارة التخطيط ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء ومندوب عن ليبيا المركزي.

وكان القيب، قد حمل الدبيبة مسؤولية اختيار 1895 طالبا للإيفاد لتركيا بدون المتفوقين.

كما أوقف مكتب النائب، التفويضات المالية التي تتجاوز 14.6 ملايين يورو لصالح الموفدين لتركيا.