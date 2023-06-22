بعد طرابلس ومصراتة.. ضبط معدات لتعدين العملات الرقمية في زليتن

العنوان-زليتن

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عدد من الصينيين وضبط معدات تستخدم لتعدين العملات الرقمية، وذلك خلال التفتيش على أحد المواقع المستخدم في صهر النضائد والمعادن داخل مزرعة في مدينة زليتن.

وأكدت الإدارة العثور على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية تشمل منظومة التحويل الرقمية وكذلك المبردات الخاصة بها والتي تعمل بالجهد الكهربائي العالي “التيرا” خلال تفتيش المزرعة.

كما أكدت الإدارة ضبط أشخاص داخل الموقع من الجنسية الصينية من مشغلي هذه المنظومات بالإضافة إلى ضبط كافة المعدات الإلكترونية التي عثر عليها، وتحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وأشارت إدارة العمليات الأمنية إلى أن هذه العملية نفذتها دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى التابعة لها بالتعاون مع دوريات جهاز شرطة البيئة، وأنها جرت في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين مكونات وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان النيابة العامة، عن اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة، بعد إجراء تقصي لوقائع تعدين العملات المشفرة “بتكوين ومثيلاتها” في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة.