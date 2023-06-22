تقرير إخباري يقدم أبرز النشاطات الأممية خلال يونيو الجاري

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أهم نشاطات المنظمات الأممية والساندة خلال الفترة المنصرمة من يونيو الجاري.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الإخبارية صحيفة المرصد أكد تنظيم فعاليات للاحتفال باليوم العالمي للاجئين في جميع أنحاء ليبيا لتسليط الضوء على مفهوم “الأمل بعيدا عن الوطن” بصفته عنوانا لهذا العام مبينا أن الـ19 من الشهر الحالي شهد واحدا من هذه الفعاليات.

وأوضح التقرير أن المساحة الصديقة للطفل بمركز تسجيل السراج في العاصمة طرابلس احتضنت أطفالا من مختلف الجنسيات للعب معا والاستمتاع بالرسم والتلوين على الوجه والفنون والحرف اليدوية في وقت شهد اليوم اللاحق أنشطة في ملعب أبو سليم المعاد تأهيله أمميا في سياق مشروع “الرياضة من أجل السلام”.

وبحسب التقرير نظم أطفال لاجئون ومهجرون جلسات للعب ألعاب وقدمت اللاجئات والمهجرات طعاما معبرا عن ثقافتهن في الطبخ مشيرا لإقامة مركز المجتمع النهاري بالتعاون مع الشريك الدولي “سي إي أس في آي” جلسات للتعبئة المجتمعية ومقدمي الرعاية لمشاركة الموسيقى والشعر والتقاليد والكتب من بلدانهم

وبالانتقال إلى مدينة مصراتة فقد نظمت لجنة الإنقاذ الدولية في ملجأ مُدار من قبل الهلال الأحمر الليبي نشاطا فنيا تمثل في قيام فنان برسم لوحة جدارية بمشاركة اللاجئين هناك مع عرض مصور لأهمية حلول مصادر الأمل الأساسية.

ترجمة المرصد – خاص