60 صينيا خلف القضبان بتهمة “تعدين العملات”

أعلن مكتب النائب العام ضبط 50 صينيا يقومون بعمليات تعدين العملات المشفرة بمصنع للحديد في زليتن في مخالفة منهم للقانون.

وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات أكدت الإضرار بالمال العام والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة؛ ومخالفة قواعد السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، أفادت إدارة إنفاذ القانون الوسطى بضبط أشخاص من الجنسية الصينية يعملون على تعدين العملات الرقمية “بيتكوين” داخل مزرعة في زليتن.

وذكرت الإدارة أنه جرى ضبط كافة المعدات الإلكترونية التي عثر عليها، وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الإدارة أن المعدات التي عثر عليها هي منظومة التحويل الرقمية وكذلك المبردات الخاصة بها والتي تعمل بجهد كهربائي عالي.

وتابعت الإدارة أنه خلال تفتيش أحد المواقع داخل المزرعة اكتشفوا أنه تصهر داخل هذا الموقع النضائد والمعادن، والتي لها علاقة بالتعدين.

وكان مكتب النائب العام أعلن عن إجراء تفتيش قضائي في أحد المواقع بمصراتة، وجرى العثور على 10 وافدين من الجنسية الصينية لديهم أجهزة حواسيب تستخدم في علميات التعدين.

وبحسب مكتب النائب العام فإن تحقيقات النيابة أظهرت وجود موقعين آخرين في طرابلس ومصراتة استخدمه الموقوفون مقرا لهم لممارسة تعدين العملات الرقمية.

المصدر: مكتب النائب العام + إدارة إنفاذ القانون

