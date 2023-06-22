النيابة الليبية تضبط وكراً ضخماً لتعدين الـ”بيتكوين” بزليتن

أعلنت النيابة العامة الليبية عن ضبط وكراً ضخماً لتعدين العملات الرقمية المشفرة “بيتكوين” في زليتن يديره 50 شخصاً صينيين الجنسية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إنه وفي سياق إجراءات تقصي واقعات تعدين العملات الرقمية المشفرة “بتكوين” مثيلاتها في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، واصل رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراء تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المحقق أنتقل عقب تقديره لجدية المعلومات بمعية أعضاء الشرطة البيئية إلى مصنع حديد زليتن وأخذ في إثبات حالة الأشياء فأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنيين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة 50 شخصاً من حملة الجنسية الصينية.

فوجه المحقق الجهات الضبطية بإجراء سماع أقوالهم ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة ومخالفة قواعد السياسة النقدية.

وانتهى المحقق إلى الأمر بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى بحراسة وتأمين الموقع.

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