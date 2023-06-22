الدبيبة يوقع مع نظيره المالطي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط الكهربائي

الوطن| رصد

وقع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ونظيره المالطي روبيرت أبيلا، اليوم الخميس في مجمع قاعات غابة الناصر بـطرابلس، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.

واستقبل الدبيبة وفداً مالطيا رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، ويضم كل من وزير الخارجية إيان بورغ، والداخلية والأمن بايرون كاميليري، و وزيرة البيئة والطاقة والمشاريع ميريام دالي.

وقال الدبيبة إنهم أجروا مباحثات مثمرة في ملفي الطاقة والمواصلات، مرحباً بجهود عقد مزيد من الشراكات بين البلدين.

وحث القطاع الخاص وقطاع الأعمال في البلدين لرفع مستوى الشراكات بينهما، داعياً اللجنة الليبية المالطية المشتركة لقيادة هذا المسار.

بدوره قال رئيس الوزراء المالطي روبيرت أبيلا، إن فاليتا تسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع طرابلس، مؤكداً تطلع بلاده للمضي قدمافي مشروع الربط الكهربائي، وأن تكون ليبيا على رأس قائمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أبيلا أن زيارة وفد بلاده لـ طرابلس تمثل استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع ليبيا، منوها إلى أن ليبيا لديها فرص واعدة والإمكانيات اللازمة في مجال توليد الطاقة.