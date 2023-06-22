النائب العام: ضبط 50 صينيا يقومون بعمليات تعدين العملات المشفرة في زليتن

أعلن النائب العام الصديق الصور، عن ضبط 50 صينيا يقومون بعمليات تعدين العملات المشفرة بمصنع حديد في زليتن بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن التحقيقات أكدت الإضرار بالمال العام والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة؛ ومخالفة قواعد السياسة النقدية.

وقال بيان النيابة العامة:” في سياق إجراءات تقصي واقعات تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة؛ واصل رئيس النيابة بمكتب النائب العام؛ إجراء تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية”.

وأوضح البيان، أن المحقق انتقل، عقب تقديره لجدية المعلومات بمعية أعضاء الشرطة البيئية إلى مصنع حديد زليتن؛ وأخذ في إثبات حالة الأشياء؛ فأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنيين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة خمسين شخصاً من حملة الجنسية الصينية.

وشدد البيان، على أن الجهات الضبطية قامت بإجراء سماع أقوالهم؛ ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام؛ والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة؛ ومخالفة قواعد السياسة النقدية.

ونوه البيان، بأن الأمر انتهى بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية؛ وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى بحراسة وتأمين الموقع.