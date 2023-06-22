10 أيام على فقدان الحاجة برنية في الأراضي المقدسة

ناشدت عائلة المفقودة في الأراضي المقدسة “برنية الثابت” السلطات الليبية والسعودية بتكثيف جهودهما في إيجادها.

وقالت العائلة في لقاء تلفزيوني، إن “برنية” فُقدت منذ 9 أيام من وصولها إلى الأراضي المقدسة رفقة ابنها، مشيرة إلى أنها تتمتع بحالة صحية ممتازة ولا تعاني من أي مشكلات جسدية سوى “النسيان”.

وأكدت العائلة أن المفقودة لا أثر لها في كافة مؤسسات الدولة الصحية والشرطية، مطالبة البعثة ورئيس الحكومة باستمرار التواصل مع السلطات السعودية للعثور عليها في أسرع وقت ممكن.

وكانت “برنية مصباح الثابت” من مدينة “العجيلات” قد غادرت ليبيا إلى السعودية لتأدية فريضة الحج في الـ13 من الشهر الجاري قبل أن يعلن عن فقدانها فور وصولها للبلد الحرام.