وزير المالية بفتتح اجتماع المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية

افتتح وزير المالية خالد المبروك بصفته رئيساً للدورة الـ43، الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية في مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا.

واستعرض المبروك، خلال كلمته بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء، نتائج أعمال ونشاط الصندوق عن عام 2022، والدور الذي يضطلع به في دعم ومساندة الدول النامية بحسب منصة “حكومتنا”.

وفي ختام الاجتماع، سلّم المبروك الرئاسة لوزير المالية السعودي، الذي سيترأس الدورة الـ 44، ليشرع المجلس في عقد اجتماعه السنوي وتنفيذ استراتيجياته المعتمدة والمهام المسندة إليه.